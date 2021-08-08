السيسي يوجه دعوة رسمية إلى عاهل البحرين لزيارة مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال استقبال ملك البحرين لوزير الخارجية المصري، اليوم الأحد.

وخلال اللقاء، أشار شكري إلى حرص مصر على التنسيق والتشاور المُستمر مع البحرين تجاه التطورات الإقليمية المتلاحقة، في إطار جهود الدولتين الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وإعلاء الحلول السياسية لأزماتها بمنأى عن التدخلات الإقليمية أو التجاذبات الهدامة.

وأكد موقف مصر الثابت تجاه أمن الخليج العربي واستقرار دوله باعتباره جزءا أصيلا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

من جانبه، أعرب ملك البحرين عن اعتزازه البالغ بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مصر والبحرين، مشيرا إلى توافق الرؤى بينهما تجاه سبل التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة.

كما أشاد بدور مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.

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