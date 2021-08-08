سوريا... صحيفة روسية تتحدث عن واقع تربية النحل وإنتاج العسل في اللاذقية

دبي - محمود عبدالرازق - وقامت قناة "رين تي في" بإجراء مقابلة مع عدد من النحالين في محافظة اللاذقية للتحدث عن واقع تربية وإنتاج النحل في البيئة السورية بعد الحرب.

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ويقول خبراء النحل السوريون: تجب مراعاة ظروف معينة للحفاظ على خلايا النحل، كما تجب رعاية النحل رعاية خاصة، والحفاظ على المناحل نظيفة تماما"، حسب صحيفة "إيزفيستيا".

وقال العامل في هذا المجال، محمود إسماعيل: "مهمتي هي التحقق من كمية العسل المتراكمة في الخلية، ثم جمعها، دون إزعاج النحل"، وتابع محمود قائلا: "أي لقاء يتم بين النحل والإنسان يكون مرهِقا تماما بالنسبة للنحل وليس للإنسان".

ولاحظ مراسل القناة أن كمية الإنتاج وتشكيلات المنتج صغيرة وقليلة، حيث لا يوجد سوى نوع واحد من العسل في المزرعة بأكملها، وخاصة أن الحصاد سيتم في أبريل/نيسان، ولكن إدارة المنحل أكدت أن هذه الكميات والتشكيلات كافية تماما.

ورأى جوزيف سعد، مدير مزؤعة للنحل، أن منتجاته مطلوبة ومرغوبة خاصة وأنها المزرعة الوحيدة في اللاذقية كما أنهم يقومون بشحن إنتاجهم لمحافظات سورية أخرى.

ونشرت القناة فيديو يُظهر العمال وهم يقومون بالاعتناء بالنحل والمناحل، كما يُظهر طريقة صناعة المناحل.