عبد المجيد تبون يحيي الأطباء والممرضين: يجب أن نعترف لهم بالجميل

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Toufik Doudou

وقال تبون، خلال لقاء مع الصحفيين اليوم الأحد، إنه ستتم مراجعة القانون الأساسي الخاص بالأطباء والممرضين، حسبما ذكرت صحيفة النهار الجزائرية.

وقال الرئيس الجزائري: "التضحية التي قام بها الجيش الأبيض تفرض علينا أن نعترف لهم بالجميل".

وأوضح رئيس الجزائر أن مراجعة قانون الخدمة المدنية الخاص بالأطباء والممرضين، يمثل التزاما نعمل على تجسيده، مشيرا إلى أنه سيتم رفع قيمة منحة البطالة.

وقال عبد المجيد تبون أن صون كرامة الشعب الجزائري هي أهم شيء يجري العمل عليه.

وقبل أيام، أصدر الرئيس الجزائري توجيهات جديدة دعا فيها الجزائريين إلى اليقظة وعدم التراخي فيما يخص الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة "دلتا" التي تنتشر بسرعة كبيرة.