قرقاش يغرد عن زيارته لتونس ولقائه بقيس سعيد

دبي - محمود عبدالرازق - وعلق قرقاش على زيارته لتونس على حسابه "تويتر"، قائلا إنه تشرف بلقاء الرئيس التونسي قيس سعيد وتسليمه رسالة من الشيخ خليفة بن زايد.

وأضاف أن "بلاده تضامن مع الشعب التونسي وتدعم كل ما يحقق أمنه ازدهاره".

وأكد أن "الإمارات تدرك علم اليقين ضرورة الحفاظ على الدولة التونسية ومؤسساتها وقدرتها على خدمة المواطن بكل عدالة وشفافية".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد استقبل قرقاش أمس السبت بقصر قرطاج في تونس، حيث أكد على متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين، وجدد حرص بلاده على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالح الشعبين.

بينما أكد قرقاش على ثقة الإمارات بقدرة الرئيس التونسي على عبور هذه المرحلة وحماية بلاده من كل ما يهددها.