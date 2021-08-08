شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبنانى: البلاد مهددة بمأزق صحى أكبر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني عاصم عراجي أن لبنان مهدد في شهر سبتمبر المقبل باحتمالية مواجهة "مأزق صحي" أكبر من المأزق الحالي، داعيا إلى الإسراع بتشكيل حكومة لتتواصل مع المؤسسات الدولية لإنقاذ البلاد.

وأشار عراجي في تصريح اليوم الأحد، إلى أنه رصد الوضع الصحي ووجد ارتفاعا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، خاصة وأن النسبة الإيجابية ‏فوق 6%، بالإضافة إلى إزدياد مرضى العناية يوميا.. لافتا إلى غلق معظم أقسام كورونا وهجرة ‏التمريض ونقص الأدوية وانهيار الليرة، وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية.

وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية قد أعلنت تسجيل 1593 حالة إيجابية و6 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا أمس السبت، فيما أبقت على مستوى التفشي المجتمعي للوباء عند المستوى 3 بعد أن كان عند المستوى الأول لمدة شهرين قبل ارتفاع الإصابات مرة أخرى خلال الشهر الماضي.