شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تعلن هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً إدارياً بإعادة هيكلة وكالة شؤون المسجد الحرام لتكون على النحو التالي:

1- الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة

– المدير العام : المهندس فارس بن فايز ملا

– مساعد المدير العام : صلاح بن عبدالرحمن العبدلي

– مساعد المدير العام للشؤون التطويرية: المهندس شاهر بن محمد المطرفي

• إدارة مركز الاتصال الموحد:

– مدير الإدارة : عبد الله بن أحمد الزهراني

• إدارة التحكم والدعم الفني

– بلقاسم بالغيث العامري

2- الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين

– المدير العام : المهندس حمود بن صالح العيادة

– مساعد المدير العام : خالد بن عبد الهادي سباعي

– مساعد المدير العام للتطوير : خالد بن محمد الحارثي

• إدارة شؤون المناوبين

– مدير الإدارة : عبد العزيز بن شايع العواد

• إدارة تطوير أعمال وخدمات المناوبين

– مدير الإدارة : أحمد بن سعيد عسيري

وتأتي هذه القرارات حرصًا من معالي الرئيس العام للارتقاء بالخدمات المقدمة ,بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة 2030 .

كما أصدر الرئيس العام قراراً بتكليف عدد من الوكلاء بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقرارًا آخر بتكليف عدد من الوكلاء المساعدين.