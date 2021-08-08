شركة أمازون تضيف خاصية جديدة لمستخدمي سوار هالو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أضافت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية العملاقة أمازون خاصية جديدة إلى جهاز متابعة الحالة الصحية الذي يتم ارتداؤه حول المعصم هالو تتيح للمستخدم إرسال البيانات التي يسجلها الجهاز بشأن أداء القلب إلى تطبيقات أو أجهزة أخرى.



يذكر أن السوار "هالو" مصمم لكي يتابع كل شيء في جسم المستخدم بدءا من حركته حتى أنماط نومه ومعدل الدهون في الجسم وتغيرات نبرة الصوت.

كما يتابع الجهاز معدل نبضات القلب. وأصبح في مقدور المستخدمين إرسال بيانات نبضات القلب من الجهاز إلى أجهزة وتطبيقات أخرى بما في ذلك أجهزة اللياقة البدنية من شركات نوردك تراك وأوبن فيت وكلمبر.

ويتيح الاتصال بين الأجهزة بهذه الطريقة للمستخدم عرض القراءة الفورية لعدد ضربات قلبه على الجهاز المتصل به أثناء أداء التدريبات الرياضية أو متابعة أداء القلب بشكل دائم باستخدام أحد تطبيقات اللياقة البدنية على الهاتف الذكي.

يذكر أن أمازون، كانت قد أضافت في وقت سابق من الصيف الحالي، خاصية جديدة إلى جهاز هالو لتصوير حركة الجسم بهدف تحليل مدى مرونة الجسم.