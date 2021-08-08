تفاصيل أول رحلة طيران مباشرة من روسيا تصل غدا إلى شرم الشيخ

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "مصراوي"، مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي، قولهم إن "محافظة جنوب سيناء ستنظم احتفالا خارج المطار، لاستقبال السائحين الروس، بينما تنظم الشركة المصرية للمطارات احتفالا داخل صالة الوصول بالركاب".

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وأضافت المصادر أن "أولى رحلات تنظمها شركة طيران (روسيا)، ووكيلها بمطار شرم الشيخ شركة نيوستار".

وأوضحت أن "أيام التشغيل من كل أسبوع هي (الاثنين والأربعاء والخميس والسبت والأحد) بمعدل 5 رحلات أسبوعيا".

وكشفت أن أول رحلة ستكون بطائرة بوينغ من طراز 744، والتي يطلق عليها الـ"جامبو" بسبب حمولتها، والتي تصل إلى 522 راكبا.

ووفقا للمصادر، تصل الرحلة الأولى في الساعة الثانية والنصف عصرا من يوم غد الاثنين، وستستقبلها مدافع المياه على أرض المهبط، وهو الإجراء المتبع والعرف الدولي في افتتاح الخطوط الجديدة، أو إعادة تشغيلها مرة ثانية بعد فترة توقف طويلة.

كما أكدت المصادر أنه سيتم فحص السياح في إطار خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا، ويتواجد تحليل سريع لمن لا يحمل شهادة PCR أو شهادة تطعيم من الفيروس، وسيقوم أفراد العلاقات العامة بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم.

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