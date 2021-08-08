أدرعي يكشف تفاصيل عن عنصر المقاومة اللبنانية الذي أطلق الصواريخ على إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" قائلا: "المدعو علي كجك عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على المناطق المفتوحة في إسرائيل يوم الجمعة وضبط في شويا، كان قرب الحدود الاسرائيلية قبل فترة بلباس مدني كعادة مخربي حزب الله يرتدون الزي المدني ليخرقوا القرارات الدولية التي تلزم الدولة اللبنانية".

وأضاف أدرعي قائلا :"أطلق المدعو علي كجك الصواريخ بالقرب من القرية الدرزية لتوريطها مثل جولاته الحدودية الهادفة الى توريط الدولة اللبنانية، وهذا دليل آخر لاستخفاف الحزب الإرهابي بسيادة لبنان، والطوائف اللبنانية والقرارات الدولية".

واحتدم الوضع الأمني جنوباً بعد تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق إطلاق الصواريخ في لبنان.

فيما أعلن "حزب الله" في بيان، أنه "عند الساعة 11:15 من ظهر اليوم الجمعة، ردت المقاومة الإسلامية على الاعتداءات الصهيونية على لبنان باستهداف محيط مواقع العدو الاسرائيلي في مزارع شبعا بصليات صاروخية من مناطق حرجية بعيدة تماماً عن المناطق السكنية حفاظا على أمن المواطنين، ولدى عودة المقاومين من عملهم وأثناء مرورهم بمنطقة شويا في قضاء حاصبيا، أقدم عدد من المواطنين على اعتراضهم".