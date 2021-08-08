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إقبال على التطعيم ضد كورونا خلال اليوم الوطني المفتوح للتلقيح في تونس... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، تستهدف عملية التطعيم المكثف التي دعت إليها رئاسة الجمهورية، الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة" ايفاكس" التابعة لوزارة الصحة أو من غير المسجلين.

  • إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    إقبال مكثف على التطعيم ضد في تونس

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

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© Sputnik . MARIAM GEDIR

إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 335 مركز تلقيح بالمعاهد والمدارس الإعدادية بجميع محافظات البلاد.

وتطمح وزارة الصحة التونسية إلى تلقيح مليون شخص خلال اليوم الوطني المفتوح للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتأتي هذه العملية المكثفة للتلقيح، التي أذن بتنظيمها الرئيس التونسي قيس سعيد، إثر ما وفرته العديد من الدول العربية والأجنبية من جرعات اللقاحات لصالح تونس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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