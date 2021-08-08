إقبال على التطعيم ضد كورونا خلال اليوم الوطني المفتوح للتلقيح في تونس... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، تستهدف عملية التطعيم المكثف التي دعت إليها رئاسة الجمهورية، الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة" ايفاكس" التابعة لوزارة الصحة أو من غير المسجلين.
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إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
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© Sputnik . MARIAM GEDIR
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 335 مركز تلقيح بالمعاهد والمدارس الإعدادية بجميع محافظات البلاد.
وتطمح وزارة الصحة التونسية إلى تلقيح مليون شخص خلال اليوم الوطني المفتوح للتطعيم ضد فيروس كورونا.
وتأتي هذه العملية المكثفة للتلقيح، التي أذن بتنظيمها الرئيس التونسي قيس سعيد، إثر ما وفرته العديد من الدول العربية والأجنبية من جرعات اللقاحات لصالح تونس.