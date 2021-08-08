إقبال على التطعيم ضد كورونا خلال اليوم الوطني المفتوح للتلقيح في تونس... صور

إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR

إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس © Sputnik . MARIAM GEDIR