سلطنة عمان تبدأ في تطعيم طلبة المدارس بلقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة بدأت الحملة، اليوم الأحد.

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وأوضحت ان هذه الحملة تأتي في إطار جهود وزارة الصحة لتوسيع نطاق الفئات المستهدفة من التطعيم في جميع المحافظات.

ونقلت عن خالد بن محمد المشيخي، مدير عام مديرية الصحة بظفار، أن عملية التطعيم تشهد تطورا كبيرا، مشيرا إلى الإقبال المتواصل من قبل المواطنين والمقيمين، وتوسيع نطاق الفئات المستهدفة.

وشدد المشيخي على أن جميع مراكز التطعيم على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا.

ولفت إلى تواصل تطعيم الفئات العمرية الأخرى من مستحقي الجرعة الثانية وكذلك الفئات الأخرى التي لم يسبق لهم أخذ اللقاح.

وأوضح أن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا من أجل مخاطبة أولياء أمور الطلبة بأماكن ومواعيد الحضور لتلقي اللقاح، وفق إجراءات منظمة تسهّل عملية التحصين.