الرئيس التركي يتسلم دعوة من الكاظمي للمشاركة في قمة دول جوار العراق

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Umit Bektas

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الخارجية العراقية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية، فؤاد حسين، سلم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس في أنقرة، دعوة لحضور اجتماع القمة المزمع انعقادها في بغداد، نهاية الشهر الجاري، على مستوى قادة دول الجوار للعراق.

ولفت البيان إلى أن لقاء الرئيس أردوغان والوزير حسين تناول بحث مجموعة قضايا تتصل بالعلاقات الثنائيّة والوضع في المنطقة.

ويستعد العراق لاستضافة أول مؤتمر قمة لدول الجوار الإقليمي نهاية شهر أغسطس الحالي، وذلك وفقا لوسائل إعلام عراقية، التي أكدت أن المؤتمر يهدف لاستعادة دور العراق الإقليمي.

وبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإرسال الدعوات إلى دول المنطقة للمشاركة في القمة التي تعقد في بغداد.

ووفقا لصحيفة "رووداو" الكردية العراقية، فإن المؤتمر سيكون الأول من نوعه على هذا المستوى بعد مؤتمر القمة العربية، الذي استضافه العراق عام 2012، والقمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، التي استضافها العراق أواخر يونيو/ حزيران الماضي.