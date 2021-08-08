شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الرياض يعتمد نتيجة حركة النقل للمشرفين والمشرفات التربويين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، نتيجة حركة النقل للمشرفين والمشرفات التربويين بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لإدارة تعليم المنطقة على “تويتر” اليوم الأحد.

وأشار الحساب إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة، عبر الدخول إلىبوابة الرياض التعليمية.