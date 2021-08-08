السعودية: صرف 500 ألف ريال لأقارب المتوفى بكورونا من العاملين في القطاع الصحي

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، لما يقدمه العاملون في جميع القطاعات الصحية في المملكة من تضحيات كبيرة، في أداء عملهم لخدمة المرضى والعناية بهم خلال جائحة كورونا.

ونقلت الوكالة وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قوله إن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يولي أهمية ودعم غير محدود لحماية صحة المواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

وأشار الدكتور الربيعة إلى أن القطاعات الصحية في السعودية بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية.

كما أكد أن الدولة رصدت ميزانيات ضخمة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي.

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