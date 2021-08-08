استهداف أحد الخطوط الحيوية لنقل الكهرباء فى محافظة نينوى بالعراق

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات العراقية اليوم الأحد، توقف أحد الخطوط الحيوية لنقل الطاقة الكهربائية فى محافظة نينوى بعد تعرضه لعمل تخريبي.

وأضافت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية ـ في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ إن خط شرق الموصل - سد الموصل توقف فجر اليوم نتيجة تعرضه لتفجير عبوة ناسفة، مما أدى إلى سقوط أحد الأبراج في منطقة السلامية قرب قرية القصر بمحافظة نينوي، الأمر الذي أسفر عن ضعف إمداد الطاقة الكهربائية في عموم محافظة نينوى، مشيرا الى أنه يتم حاليا العمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن .

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد كلف قوات الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، بعد تعرضها لسلسلة هجمات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المحافظات والمحافظات المجاورة لها.