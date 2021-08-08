شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد»: أمطار غزيرة وجريان للسيول في عسير حتى الـ7 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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