شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة.. التخصصات المتاحة ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لاستقطاب الكفاءات المميزة للعمل في المستشفيات العسكرية بالإدارة العامة للخدمات الصحية بالوزارة.

وتضمنت التخصصات المطلوبة : الطب، التمريض، الخدمات الطبية المساعدة، صيانة الطائرات، الموارد البشرية، الإدارة المالية، الجودة وسلامة المرضى، التخطيط والتطوير، تقنية المعلومات، إدارة المشاريع.

وأوضحت أن التقديم على الوظائف ينتهي بتاريخ الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، ويتم للتقديم عبر المنصة الموحدة للتوظيف بالإدارة العامة للخدمات الصحية على الرابط التالي (هنا)