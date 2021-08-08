شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يضبط قائد مركبة متهور مارس التفحيط على طريق عام بمكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تفاعلت إدارة المرور، مع مقطع فیدیو نشره أحد المغردین عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يظهر فيه قائد مركبة يقوم بممارسة التفحيط بحي الزايدي التخصصي في مكة المكرمة. وقال «المرور»: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وأحيل للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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