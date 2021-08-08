تطبيق يساعد في تقليل الإعاقة الناتجة عن آلام أسفل الظهر.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

طور باحثون دنماركيون، تطبيقاً للهاتف الذكي يسمح بتزويد مرضى آلام أسفل الظهر بنصائح أسبوعية لإدارة ومعالجة أعراضهم بشكل فعال، ويساعد على التقليل من احتمال الإصابة بالإعاقة نتيجة لإصابات أسفل الظهر.



وأظهرت البيانات أن أكثر من نصف أولئك الذين استخدموا التطبيق الذي أطلق عليه اسم “سيلف باك” SelfBack، شهدوا تحسنًا سريرياً ملحوظًا في استبيان تقييم ذاتي للألم.

وقال الباحثون إن أقل بقليل من 40٪ من مرضى آلام أسفل الظهر الذين لم يستخدموا التطبيق، ولا يتلقون سوى العلاج ونصائح الرعاية الذاتية من أطبائهم، حققوا نتائج مماثلة.

يقلل تطبيق SelfBACK من الإعاقة المرتبطة بآلام أسفل الظهر من خلال تقديم مشورة مصممة بشكل فردي لإدارة الأعراض ذاتياً، جنباً إلى جنب مع الرعاية الطبية التقليدية.

وقالت فلينج ساندال، أستاذة علوم الرياضة والميكانيكا الحيوية السريرية بجامعة جنوب الدنمارك في أودنس: "يوفر التطبيق معلومات عن آلام أسفل الظهر وإدارة الألم".

آلام أسفل الظهر هي السبب الرئيسي للإعاقة على مستوى العالم، وهي مسؤولة عن 264 مليون يوم عمل ضائع سنويًا في الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لتقديرات مبادرة العظام والمفاصل في الولايات المتحدة.

وتعد آلام أسفل الظهر السبب الثالث الأكثر شيوعًا لزيارة الأشخاص لطبيب الرعاية الأولية في الولايات المتحدة، بعد مشاكل الجلد والتهاب المفاصل وآلام المفاصل، وفقًا لأحدث الأبحاث.

خلال الدراسة، قامت فلينج ساندال وزملاؤها بتقييم الفوائد المحتملة لتطبيق SelfBACK على 461 من البالغين الدنماركيين الذين يعانون من آلام أسفل الظهر تتراوح أعمارهم بين أوائل الثلاثينيات وأوائل الستينيات.

استخدم حوالي نصف المشاركين في الدراسة، التطبيق الذي قدم لهم توصيات أسبوعية للنشاط البدني وتمارين القوة والمرونة، بالإضافة إلى نصائح يومية للرعاية الذاتية، تم تنزيلها على أجهزتهم المحمولة، بينما تلقى الباقون استشارة مماثلة أثناء المواعيد الروتينية مع أطبائهم.

من بين أولئك الذين استخدموا التطبيق، شهد 52٪ تحسنًا بمقدار 4 نقاط أو أكثر في التقييمات الذاتية لاستبيان رولاند موريس للإعاقة خلال ستة أسابيع، وثلاثة أشهر، وستة أشهر وتسعة أشهر.

استبيان رولاند موريس للإعاقة المكون من 24 نقطة، هو تقييم شائع الاستخدام للوظيفة ونوعية الحياة لدى المرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر. الدرجة 0 لا تشير إلى أي إعاقة في حين تشير الدرجة 24 إلى ضعف كبير.

وأظهرت البيانات أنه من بين أولئك الذين لم يستخدموا التطبيق، كان لدى 39٪ نتائج مماثلة في نفس الفترات الزمنية، وفق ما أورد موقع “يو بي آي” الإلكتروني.