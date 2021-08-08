تطبيق واتس أب يطلق ميزة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

طرحت واتس أب ميزة "العرض لمرة واحدة"، والتي تحذف الصور أو مقاطع الفيديو من الدردشة بعد أن يفتحها المستلم.



وعند إرسال صورة أو مقطع فيديو، يمكنك عرضه مرة واحدة بالنقر على الزر "1" الموجود على يسار زر الإرسال. وبعد أن يفتح المستلم رسالة الوسائط، سيتم حذفها. وسيتمكن المستلم من رؤية أنها صورة متلاشية، لذلك ينصح باستخدام هذه الميزة فقط مع الأشخاص الذين تثق بعدم أخذهم لقطة للشاشة.

وفي يونيو (حزيران)، أكد مارك زوكربيرج أن الميزة ستأتي إلى واتس أب، على الرغم من ندرة التفاصيل حول موعد إطلاقها. ووفقاً لـ WaBetaInfo كانت الميزة تجريبية لمدة شهر تقريبا.

وكمثال على كيفية استخدام الميزة، تستخدم واتس أب مثال إرسال صورة لمعلومات حساسة، مثل كلمة مرور واي فاي. بالطبع، ربما هناك استخدامات أخرى أقل فائدة لهذا النوع من الرسائل،

ولكن في كلتا الحالتين، من المفيد أن يكون لديك خيار بين الرسائل المتلاشية وتلك التي ترغب بالاحتفاظ بها، بحسب موقع ذا فيرج.