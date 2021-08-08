كل ما تريد معرفته عن الهاتف الذكي بلاك فيو BL5000 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة بلاك فيو الصينية، اليوم الأحد، عن إطلاق هاتفها الذكي BL5000 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.



وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد، الذي يأتي بأبعاد 164 x 4.80 x 8.12 ملم وبوزن 273 جراما، يمتاز بفئة الحماية IP69K، بالإضافة إلى مقاومة الغبار والأتربة والماء وفقا لمعيار الحماية MIL-STD 810G.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي BL5000 الجديد على شاشة IPS قياس 6.36 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2300 x 1080 بيكسل وتبلغ نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز 84%، واعتمدت الشركة الصينية على طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة ضد الخدوش.

وينبض بداخل هاتف بلاك فيو BL5000 الجديد معالج ميديا تيك Dimensity 700 ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X سعة 8 ميجابايت وذاكرة داخلية UFS 2.2 سعة 128 ميجابايت، والتي لا يمكن توسيعها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية، وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 18 ميجابيكسل مع وجود كاميرا ثلاثية على الجانب الخلفي.

ويدعم هاتف بلاك فيو الجديد تقنية الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة 5G وتقنية الواي فاي 802.11 a/b/g/n/ac وتقنية البلوتوث 5.2 والنظام العالمي لتحديد الموقع GPS وBeidou وGlonass وGalileo.

ويشتمل الهاتف على مقياس الضغط ومستشعر ضوء ومستشعر اقتراب ومستشعر تسارع وبوصلة إلكترونية وتقنية اتصالات المجال القريب NFC مع دعم وظيفة العمل ببطاقتي SIM ومستشعر بصمة الأصابع، ويتم شحن الهاتف الذكي BL5000 عن طريق كابل USB-C.