صحة أبوظبي: 65 درهماً قيمة فحص PCR سواء كانت عادية أو عاجلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دعت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية والرقابية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها إلى ضرورة الالتزام بقيمة فحص مسحة الأنف (PCR) للكشف عن فيروس كوفيد-19 البالغة 65 درهم للعينة الواحدة، حيث يشمل ذلك أخذ وفحص العينة وإصدار تقرير بالنتيجة سواء كانت الخدمة عاجلة أو عادية، وذلك وفقا لما جاء في التعميم رقم (108) لسنة 2021.



وأوضحت الدائرة أنه سيتم إيقاف أنشطة أي منشأة لا تلتزم بالسعر المحدد للفحص عند تقديم الخدمة، كما سيتم إصدار مخالفة بحق المنشأة المخالفة وفق التنظيمات واللوائح المعمول بها في الإمارة.

وأشارت الدائرة أنه يتعين على الأفراد الذين لا يعانون أي أعراض أو مؤشرات طبية تغطية كلفة الفحص. أما في الحالات الأخرى، فيتم تغطية تكلفة الفحص من خلال البرامج المشمولة من الحكومة وفق القيمة المذكورة.

وكانت دائرة الصحة أبوظبي قد قامت مؤخراً بمخالفة منشأة لم تلتزم بالسعر المحدد لفحص مسحة الأنف (PCR).

ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى التواصل معها على هاتف رقم (024193845) أو بواسطة البريد الإلكتروني:[email protected] للتبليغ عن أي خروقات بهذا الخصوص.