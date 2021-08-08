الحقائب الكاجوال .. أحدث صيحات موضة صيف 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الحقائب الكاجوال هي أحدث صيحات موضة صيف 2021 التي يمكنك تنسيقها مع الملابس الكاجوال أيضاً المناسبة للطقس الحار.



ومن أبرز صيحات الموضة السائدة هذا العام هي الحقائب كبيرة الحجم التي تناسب النزهات النهارية، ومنها ما هو مصنوع من القماش السميك بما يتناسب مع التنزه على الشاطئ.

واختارت دار الأزياء "كريستيان ديور" حقيبة كاجوال صيفية بألوان جذابة بها رسومات هندسية بحجم متوسط وتعتبر أنيقة وعملية في فصل الصيف.

أما دار الأزياء "بوس" فقد قدمت حقيبة كاجوال لصيف 2021 كبيرة الحجم باللون الزيتي ذات مقبض صغير الحجم، وهي مصنوعة من الجلد الفاخر بشكل أنيق وجذاب.

كما يمكنك اختيار حقيبة اللؤلؤ غير التقليدية وهي تناسب الملابس الكاجوال والخروج بها للعمل أو للتنزه، وهي من الحقائب البسيطة التي تناسب كل أنواع الملابس.

- إذا كانت ملابسك بها نقوشات كثيرة أو ألوان متعددة يمكنك الاعتماد على اختيار حقيبة بلون واحد فقط.

- اختيار الحقيبة بما يتناسب مع نوع المناسبة مثل السهرة أو الخروج للعمل أو التنزه.

- البساطة في اختيار الحقائب يعتبر من العوامل المهمة التي تساعد في الحصول على إطلالة مميزة.

موضة صيف 2021.. البهجة والتفاؤل عنوان للأناقة

- عند اختيار حقيبة تناسب العمل فيجب أن تكون عملية وواسعة وتناسب ملابسك.

- ليس من المهم اختيار الحقيبة بما يتناسب مع لون الحذاء ولكن يفضل اختيار حقيبة تناسب إطلالتك بالكامل بغض النظر عن تناسق الحقيبة مع الحذاء.