شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستقبل أول طلائع المعتمرين من الخارج الثلاثاء.. اعرف التفاصيل والشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل المملكة العربية السعودية الثلاثاء القادم، أولى طلائع المعتمرين القادمين من خارج المملكة بعد حوالى 18 شهرا من تعليق قبول المعتمرين من خارج البلاد بسبب جائحة كوفيد-19، وفق "عكاظ"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة التفاصيل الخاصة بهذا الموسم أبرزها

ـ بدء استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من الغد الاثنين.

ـ تعمل وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرين، وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية. ـ بخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة فيجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة. ـ اللقاحات المعتمدة في المملكة، هي بيونتيك/ فايزر واسترازينيكا وموديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون. ـ الطاقة الاستيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية الشهرية 2 مليون معتمر. ـ إصدار التصاريح يتم من خلال تطبيقى "اعتمرنا وتوكلنا". ـ سيخصص قائد صحى لكل مجموعة معتمرين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ـ وزارة الحج والعمرة أكدت في وثيقة الخدمات على كافة شركات ومؤسسات العمرة خدمة المعتمر وتأمين كافة الخدمات التي يطلبها المعتمر أو الوكيل الخارجي أو أي خدمات أخرى، ومتابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر

ـ وعلى الشركات الالتزام بتحديث البرنامج على النظام الآلي وإدخال بيانات الاستعداد المسبق في النظام الآلي للعمرة قبل قدوم المعتمرين بـ٢٤ ساعة كحد أقصى، على أن تشمل بيانات رحلتي القدوم والمغادرة المؤكدة لكل معتمر مع أرقام التذاكر

ـ وتحديد منفذ القدوم والمغادرة والتوعية بأداء العمرة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار رحلة المعتمر منذ قدومه للمملكة وحتى عودته إلى بلده ومتابعة ما يستجد لاشتراطات الناقل الجوي حسب شروط بلد المعتمر .

ـ يتحمل المرخص له أو الشركة المرخص لها مسؤولية استضافة المعتمرين وتفويجهم وإرشادهم على شكل مجموعات من مساكنهم إلى الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة .

ـ وأكدت وثيقة الخدمات على الوكلاء الخارجيين إشعار المعتمرين بضرورة اتباع الأنظمة والإرشادات المتعلقة بعدم حمل أي مواد ممنوعة عند القدوم.

ـ كما تلتزم الشركات بمغادرة المعتمرين الذين قدموا بموجب هذا المسار فور انتهاء مدة التأشيرة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وفق ما هو معتمد للتعامل مع حالات التأخر .

ـ مراكز نقل المعتمرين في محطتي (كدي والششة)، ونقاط التجمع حول الحرم المكي (أجياد، باب علي، الشبيكة)، وضيوف الرحمن الحاصلين على تصاريح الدخول للحرم المكى يمكنهم دفع قيمة تتلك الخدمة الاختيارية من خلال تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا".

ـ عدد الركاب في الحافلة لن يتجاوز الـ 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع المحافظة على ترك مسافة آمنة داخل الحافلة وتوفير المعقمات

ـ سيتم التأكد من تصاريح المعتمرين الصادرة من تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" قبل الصعود للحافلة.

وبيّن مشاط أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرين، وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية، والاشتراطات الخاصة بالدول القادم منها المعتمرين والزوار إلى المملكة، واعتماد مقدمي الخدمات (شركات العمرة، والفنادق، وشركات النقل) المؤهلين وفقًا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الإلكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي، والتصديق الإلكتروني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجيين وشركات العمرة السعودية، تماشيًا مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وعن البروتوكولات الصحية للمعتمرين من داخل المملكة أشار معاليه إلى أن التحصين سيكون شرطًا أساسيًّا لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين الثلاثة (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) لجميع الفئات العمرية المحصنة لمعتمري الداخل.

أما بخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة فيجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب أداء المناسك مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات، والالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة من الدول التي ما زال تعليق القدوم المباشر منها إلى المملكة مستمرًا، وذلك وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة.

ودعا معالي نائب وزير الحج والعمرة إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وضرورة الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقي "توكلنا واعتمرنا.