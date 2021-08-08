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تايلاند تسجل 19 ألف إصابة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تايلاند تسجل 19 ألف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

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أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأحد تسجيل 19 الفا و 983 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابات 756 ألفا و 505 حالات إصابة، من بينها 535 ألفا و 515 حالة شفاء.

 

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 138 حالة وفاة باالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 6204 حالات.

 

وسجلت تايلاند 18 ألفا و 503 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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