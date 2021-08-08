شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تايلاند تسجل 19 ألف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأحد تسجيل 19 الفا و 983 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابات 756 ألفا و 505 حالات إصابة، من بينها 535 ألفا و 515 حالة شفاء.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 138 حالة وفاة باالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 6204 حالات.

وسجلت تايلاند 18 ألفا و 503 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.