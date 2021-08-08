شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وصحو فى الإمارات وشديد الحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث تتعرض السعودية لأمطار رعدية، ويكون الطقس فى الامارات صحو إلى غائم حزئيا، وشديد الحرارة فى الكويت.
السعودية:
توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية، ان يستمر اليوم الاحد هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة برياح نشطة تتسبب في اثارة الاتربة والغبار تمتد حتى منطقة نجران. كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط المملكة .
الإمارات:
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات، أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئياً شرقاً وغرباً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية قد تكون ممطرة، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب او الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.
حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 14:43 والمد الثاني عند 00:40 والجزر الأول عند الساعة 18:14 والجزر الثاني عند الساعة 08:18 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 10:19 والمد الثاني عند الساعة 21:23 والجزر الاول عند الساعة 16:09 والجزرالثاني عند الساعة 04:08.
وفى الكويت يكون الطقس اليوم الأحد شديد الحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة .
وفى المساء حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .