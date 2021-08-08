شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح عقوبة تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسِدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت هيئة الغذاء والدواء، عن عقوبة تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسِدة أو متعفنة أو تالفة.
وقالت الهيئة: إن مخالفة نظام الغذاء والدواء بتداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسِدة أو متعفنة أو تالفة يُعرِّض المنشأة لعقوبة تصل إلى 20 ألف ريال.
وأضافت الهيئة أن عقوبة المخالفة للمصانع 20 ألف، و18 ألف ريال للمستودعات والمستوردين.
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