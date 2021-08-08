صندل المصارع.. نجم الموضة في صيف 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يمثل صندل المصارع (Gladiator Sandals) نجم الموضة هذا الصيف ليمنح المرأة إطلالة شرسة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.



وأوضحت مجلة "Elle" أن صندل المصارع يستلهم روح التسعينيات الجذابة، مشيرة إلى أنه يمتاز بالأربطة، التي تغطي مشط القدم وتمتد لتلتف حول الساق أيضا.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن صندل المصارع يطل هذا الموسم بنعل سميك ليتمتع بمظهر عصري أكثر شراسة، لافتة إلى أنه يتسم بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع شورت جينز للحصول على إطلالة كاجوال متحررة.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع بدلة أو سروال قماشي ذي طية.

ولكسر طابعه الشرس، يمكن تنسيق صندل المصارع مع فستان يزدان بنقوش الزهور؛ والذي يضفي عليه لمسة جاذبية تنطق بالرقة والأنوثة.