شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين فى ديالى شمال شرق العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، السبت، مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين، وتدمير أحد أوكار تنظيم "داعش" في محافظة ديالى شمال شرق البلاد.

وذكرت المديرية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - انه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تم استهداف أحد أوكار عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وسيارة تابعة لهم في منطقة حاوي العظيم ب‍ديالى"، مشيرة إلى أن "الاستهداف أدى إلى حرق السيارة ومقتل وإصابة من فيها وتدمير الوكر بالكامل".

