الكاظمى يقترح تشكيل لجنة تفاوضية مع الكتل المقاطعة للانتخابات

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القاهرة - سامية سيد - اقترح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، تشكيل لجنة تفاوضية مع الكتل المقاطعة للانتخابات العراقية، وذلك خلال اجتماع الرئاسات مع القوى السياسية والذي أجمع على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر العاشر من أكتوبر القادم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم عقد اجتماع القوى الوطنية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق، وذلك في القصر الحكومي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف البيان، أن مفوضية الانتخابات العراقية، عرضت شرح مفصلا، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، كما أكد البيان، تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية، وأن القوى السياسية الوطنية، أجمعت على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر القادم، وتمسكها بهذا الموعد.