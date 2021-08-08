شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: اللجنة العليا المعنية بمسار دارفور توجه بتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان (مسار دارفور)، اللجنة العسكرية العليا المشتركة الخاصة بالترتيبات الأمنية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستكمال وتشكيل آليات تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، مشددة على ضرورة توفير الموارد المالية الكافية لها بما يُمكن من أداء مهامها على الوجه المطلوب.

وترأس عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الهادي إدريس، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام (مسار دارفور).

وقال كبير مفاوضي مسار دارفور أحمد تقد لسان، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش التطورات الأمنية في دارفور، والنتائج المتوقعة للجنة التحقيق التي وصلت الفاشر اليوم لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأضاف أن الاجتماع أكد على ضرورة مراجعة وضعية الحركات غير الرئيسية، التي وقعت على اتفاق جوبا لسلام السودان، والتي يشملها بند الترتيبات الأمنية، على أن ينطبق عليها ما ينطبق على الحركات الرئيسية، ومن ثم يُرفع الأمر للجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، لاتخاذ قرار حول وضعيتها.

ووصل عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، اليوم السبت، إلى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مترأسا وفد لجنة تقصي الحقائق حول هجوم وقع في منطقة كولقي، في شمال دارفور، استهدف القوات المشتركة، المكلفة بتأمين الموسم الزراعي، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.