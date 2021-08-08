"المصالحة" الروسي يرصد 24 عملية قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في إدلب السورية

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي: "تم تسجيل 24 عملية إطلاق نار من مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في منطقة أدلب لخفض التصعيد، (بحسب بيانات الجانب السوري 20 حالة إطلاق نار)، من بينها 10 عمليات قصف في محافظة إدلب و7 في محافظة اللاذقية و3 في محافظة حلب، و4 في محافظة حماة ".

وأضاف كوليت أن الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في محافظتي الرقة والحسكة.

وتابع المسؤول العسكري أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية تواصل تسيير دورياتها في منطقة منبج بمحافظة حلب من منطقة العجمي على مسارين.