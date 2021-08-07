شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يطيح بقاتل زوجته بحجر ودهسها.. وعصابات النصب والسرقة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الأمن العام، اليوم السبت، عن ملابسات وتفاصيل عدد من الجرائم، وضبط المتورطين في ارتكابها في عدد من المناطق على خلال الفترة الماضية.

وأوضح الأمن العام أنه تم القبض على مواطن أنزل زوجته من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها مما تسبب في وفاتها.

كما تم القبض على 16 شخصًا نفذوا عمليات نصب واحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي في الرياض.

وفي منطقة مكة المكرمة، تم القبض على 5 أشخاص ارتكبوا 38 جريمة تمثلت في سرقة الأسلاك النحاسية والعدادات الكهربائية في مكة المكرمة.