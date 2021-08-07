شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور جدة»: يطيح بشخص قاد مركبته بسرعة 200 كيلو معرضاً حياته والآخرين للخطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للمرور بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة من القبض على شخص قاد مركبته بسرعة كبيرة معرضاَ حياته والآخرين للخطر. وأوضحت المرور في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو يظهر قيام قائد مركبة بتصوير نفسه وهو يقود بسرعة كبيرة تخطت 200 كيلو /ساعة .

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