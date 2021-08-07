شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط في الرياح السطحية على عدد من مناطق المملكة.
وتشمل الحالة مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين تتأثر منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتمتد حتى منطقة نجران.
كما توقعت الأرصاد نشاط الرياح السطحية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط المملكة.
أما عن درجات الحرارة فتسجل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة وحفر الباطن بـ 46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة مئوية بمشيئة الله.
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