شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «مدني تبوك» يخمد حريقاً اندلع في ناقلة وقود دون وقع إصابات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك من إخماد حريق اندلع في ناقلة وقود. وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحريق اندلع أثناء عملية التفريغ بإحدى المحطات التجارية، دون وقوع إصابات – ولله الحمد-.

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