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الصحة الأردنية تدعو المتخلفين عن جرعة اللقاح الأولى لتلقيها خلال 10 أيام

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "عمون"، دعت الوزراة المتخلفين عن الجرعة الأولى إلى الإسراع بالتوجه إلى أحد مراكز التلقيح المنتشرة في محافظات المملكة.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

وأوضحت أن الهدف من التوجه إلى المركز هو أخذ جرعة اللقاح خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بداية من يوم غد الأحد.

وأكدت الوزارة أنها سوف تعيد ترتيب أولويات إعطاء اللقاح للوقاية من المستجد بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمن تخلّف عن أخذ الجرعة الأولى.

وبينت أن الترتيب الجديد سيراعي مجموعة من المعطيات والمحددات لعملية التطعيم والتي تفرضها ظروف المرحلة.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة الأردنية أن مليونين و173912 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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