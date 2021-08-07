الصحة الأردنية تدعو المتخلفين عن جرعة اللقاح الأولى لتلقيها خلال 10 أيام

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "عمون"، دعت الوزراة المتخلفين عن الجرعة الأولى إلى الإسراع بالتوجه إلى أحد مراكز التلقيح المنتشرة في محافظات المملكة.

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وأوضحت أن الهدف من التوجه إلى المركز هو أخذ جرعة اللقاح خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بداية من يوم غد الأحد.

وأكدت الوزارة أنها سوف تعيد ترتيب أولويات إعطاء اللقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمن تخلّف عن أخذ الجرعة الأولى.

وبينت أن الترتيب الجديد سيراعي مجموعة من المعطيات والمحددات لعملية التطعيم والتي تفرضها ظروف المرحلة.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة الأردنية أن مليونين و173912 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.