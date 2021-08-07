الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى ملك البحرين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية عبر صفحتها على "فيسبوك"، "من المقرر أن ينقل الوزير شكري، خلال الزيارة، رسالةً خطية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة".

ولفت البيان إلى أن الرسالة "تتعلق بدفع العلاقات الثنائية قُدمًا في مختلف مجالاتها، والتنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية، على نحو يُعزز ركائز الاستقرار في المنطقة، ويصون مُقومات الأمن القومي العربي".

وأشار البيان إلى أنه من المقرر كذلك أن يعقد الوزير المصري جلسة مشاورات رسمية مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني.