شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ببلدة جورين السورية جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات السورية أن هجوم التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين بريف حماة؛ أدى إلى اندلاع حريق في أحراج جبل جورين في محيط البلدة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن قذائف صاروخية مصدرها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الشمالي الغربي سقطت مساء اليوم في محيط بلدة جورين من الجهة الشمالية الغربية؛ ما أدى إلى نشوب حرائق في أحراج جبل جورين في محيط البلدة شمال غرب حماة.

وأشار مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بسوريا المهندس أوفى وسوف أن فرق وآليات الإطفاء تعمل حالياً على إخماد الحريق وذلك بالتعاون مع وحدات الجيش السوري.

وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح في الرابع من الشهر الجاري جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة؛ ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين ووقوع أضرار في الممتلكات، إضافة إلى اندلاع حرائق عدة في الأراضي الزراعية والحراجية في المناطق المستهدفة.