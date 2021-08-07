شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة فى لبنان لإخماد حرائق الغابات وتبريد الأراضي لمنع تجددها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت حرائق كبيرة بعدد من مناطق الغابات وأشجار الصنوبر العتيقة وذلك بفعل فاعل في بعض المناطق وبسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح السريعة في مناطق أخرى، فيما بذل الجيش اللبناني والدفاع المدني جهودا مكثفة لإخماد الحرائق وتبريد الأرض لمنع تجدد النيران.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني اللبناني السيطرة على النيران التي اندلعت في غابات الضنية بمحافظة شمال لبنان وتتواصل حتى عمليات التبريد.

وتعمل عناصر من الدفاع المدني بمؤزارة وحدات من الجيش المنتشرة ميدانيا وبمساندة طوافة تابعة للقوات الجوية على تبريد الأرض في الغابات الممتدة بين بلدتي بسري وباتر في الجنوب اللبناني والتي اشتعلت مجددا اليوم إثر إطفائها أمس وذلك بعد أن طالت مساحة شاسعة من الأشجار.

وأفادت مديرية الدفاع المدني اللبناني أنه تم القاء القبض على مفتعل الحرائق في غابات بسري وسلم الى الأجهزة الأمنية.

وفي بلدة بكفيا جنوبي لبنان، استقدم الدفاع المدني التعزيزات من العديد من المراكز، وقد تمكنت العناصر بمؤازرة وحدات من الجيش من السيطرة على النيران، وتستمر عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد الحريق.

أما في شكا في منطقة البترون بشمال لبنان، فقد اندلعت النيران في مساحة شاسعة من الاعشاب اليابسة وقد تمكنت عناصر الدفاع المدني من إخماد النيران.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة العامة تفاديا لاندلاع حرائق الغابات لا سيما في ظل ما تشهده البلاد من موجة حر حيث تخطت درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.