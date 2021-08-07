شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: عودة المشرفين والإداريين غداً للمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عودة منسوبيها من المشرفين والإداريين في إدارات التعليم، والمدارس، بدءاً من يوم غد الأحد الموافق 8 أغسطس 2021.

وأكدت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، وجود شراكة فريق العمل الواحد، استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عودة الدراسة حضوريًّا لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا للمرحلتين الإعدادية والثانوية، والمرحلة الجامعية، إضافة إلى جميع منسوبي التعليم .

تجدر الإشارة إلى أنّ عودة المعلمين والمعلمات إلى التدريس في جميع المراحل الدراسية في المدارس سيكون يوم الأحد الموافق 14 – 1 – 1443هـ.