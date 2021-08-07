شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو»: نعمل على إصلاح عطل في محطة توزيع القصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو السعودية ، مساء اليوم السبت، أنها تعمل على إصلاح عطلٍ فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، والذي أدّى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.

وأوضحت الشركة، أنه لضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم، جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات.

وأضافت الشركة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل، واستئناف المحطة لأعمالها المعتادة خلال الساعات القادمة.