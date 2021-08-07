«التجارة»: غلق مجمع تجاري بمدينة رفحاء لمخالفة الإجراءات الاحترازية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة غلقمجمع تجاري في مدينة رفحاء بالحدود الشمالية ، لمخالفته الإجراءات الاحترازية.
وأوضحت “التجارة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم غلق وتغرّيم المجمع لمخالفته الإجراءات الاحترازية بعدم التحقق من تطبيق “توكلنا” للمتسوقين عند دخولهم ، والسماح بدخول غير الملتزمين بالكمامات.
وكانت وزارة التجارة قد حذرت من التهاون بالإجراءات الاحترازية، ونبهت أصحاب المنشآت لضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة ولبس الكمامات.
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