دراسة: الشوكولاتة وجبة خفيفة مثالية قبل التمرين في منتصف العمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة جديدة أن تناول وجبة خفيفة سكرية من الشوكولاتة يمكن أن يساعد الأشخاص في منتصف العمر على ممارسة الرياضة لأنها تعطي نتيجة مثالية قبل التمرين.



ووجد الباحثون أن المركب النشط بيولوجيًا في الكاكاو وهو الفلافانول يزيد من تدفق الدم، ويجعل ممارسة الرياضة أسهل بسبب امتصاص أسرع للأوكسجين. ونظرًا لأن معدل زيادة استهلاك الأكسجين في بداية التمرين يتباطأ مع تقدم العمر، فقد وُجد أن هذه المركبات مفيدة بشكل خاص لرواد الجيم في منتصف العمر.

ويوجد الفلافانول بشكل طبيعي في العديد من النباتات، بما في ذلك الشاي والتفاح وأنواع مختلفة من التوت وحبوب الكاكاو. ويوجد هذا المغذي النباتي الذي يمكن تناوله كمكمل غذائي أيضًا في مسحوق الكاكاو وبدرجة أقل في الشوكولاتة الداكنة.

ومن المعروف أن للفلافانول تأثير مفيد على الصحة، ولهذا اختبرت مجموعة من الباحثين من جامعة ليفربول جون مورس وجامعة ليفربول هوب تأثيره على مجموعة من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا، ومن خلال سلسلة من التجارب على مدى خمسة أسابيع، تم دفع المجموعة إلى الإرهاق باستخدام دراجة تمرين معملية لتحديد خرج الطاقة لكل فرد وأقصى كمية من الأكسجين يمكن أن يستخدمها الجسم أثناء التمرين.

وبعد ذلك تم إعطاء المشاركين إما مكمل فلافانول الكاكاو بمعدل 400 ملغ يوميًا، أو دواء وهمي على مدار سبعة أيام، قبل المشاركة في المزيد من الاختبارات لتحديد الوقت الذي يستغرقه توصيل الأكسجين للاستجابة لمتطلبات التمرين. وكلما كانت الاستجابة أقصر، كنت قادرًا على الأداء بشكل أفضل في تمرين معين.

وأظهرت النتائج أن الذين تم إعطاؤهم مكمل الفلافانول قللوا وقت الاستجابة هذا من حوالي 40 ثانية إلى 34 ثانية، والذي يتجاوز الحد الأدنى من التغيير ذو الصلة من الناحية الفسيولوجية بحوالي 5 ثوان.

ومع ذلك، قال العلماء إنك إذا كنت تريد حقًا جني ثمار فلافانول الكاكاو، فإن تناول لوح شوكولاتة قبل أن ممارسة الرياضة ليس هو أفضل طريقة للحصول على النتيجة المطلوبة، وبدلاً من ذلك، يوصون بتناول مخفوق مع ملعقة ونصف من الكاكاو، لأن مسحوق الكاكاو الطبيعي يحتوي في المتوسط على 34.6 ميلي غرام من الفلافانول لكل غرام. وبالمقارنة، يحتوي متوسط لوح الشوكولاتة بالحليب على 0.73 مجم لكل غرام، والشوكولاتة الداكنة حوالي 1.156 ميلي غرام لكل غرام.

وفي وقت سابق من هذا العام، وجد باحثون في الولايات المتحدة أن فلافانول الكاكاو يمكن أن يعزز أيضًا قدرات الذاكرة لدى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، وربطت الأبحاث السابقة بالفعل بين المدخول الغذائي المرتفع من الفلافونول، وتقليل خطر الإصابة بالخرف والتدهور المستمر في وظائف الدماغ.

وعزت دراسات أخرى الفضل إلى الفلافانول في تقليل الالتهاب المرتبط بأمراض القلب وتقليل احتمالات الإصابة بجلطات دموية خطيرة، ويقال أيضًا إنه يساعد في السيطرة على مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.