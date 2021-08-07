الاتحاد الأوروبي يدين إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل ويدعو للتهدئة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للاتحاد اليوم السبت: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان المحتلة، بما في ذلك الصواريخ التي أعلنت "المقاومة الإسلامية" مسؤوليتها عنها".

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وأضاف البيان، "يتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب التطورات التي تلت الأيام الماضية، بما في ذلك رد المدفعية والغارات الجوية من قبل إسرائيل. ومن الأهمية بمكان لجميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل حل سريع للتوترات الحالية".

ودعا الاتحاد الأوربي إلى احترام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة 1559 و1701 احتراماً كاملاً.

كما جدد "دعمه الكامل لجهود اليونيفيل (القوات الأممية المؤقتة في لبنان)، وأهمية التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن جميع النزاعات الإقليمية، تماشياً مع إعلان بعبدا".

وتبنى حزب الله اللبناني، صباح اليوم، عمليات إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل على مدار الأيام الماضية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 19 صاروخا على الأقل أطلقت من لبنان نحو إسرائيل، تم اعتراض معظمها، وأن الوضع اعتيادي في البلدات الحدودية.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، اليوم، انطلاق صفارات الإنذار للتحذير من سقوط صواريخ في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان، وفقاً لما ورد على موقع الجيش في "تويتر".

وتقدمت إسرائيل بشكوى رسمية ضد لبنان في مجلس الأمن الدولي تحمله فيها المسؤولية عن تدهور الأوضاع.

وأكد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن في رسالة إلى مجلس الأمن أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث في أراضيها، لافتا إلى أن هجمات حزب الله من شأنها أن تؤدي إلى دمار هائل على لبنان.

وتعتبر إسرائيل حزب الله اللبناني تنظيما "إرهابيا". وخاض الجانبان حربا في يوليو/ تموز 2006 لمدة شهر.