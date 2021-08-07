شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الكهرباء» تكشف حقيقة تقسيم شرائح الاستهلاك إلى 3 مستويات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ما يتم تداوله بشأن تقسيم شرائح استهلاك الكهرباء إلى ثلاث مستويات لتقليل الأحمال.

جاء ذلك في رد من الهيئة، على سؤال ورد مغرد قال فيه فيه: “هل صحيح ما تم تداولة حول تقسيم شرائح إستهلاك الكهرباء إلى ثلاث مستويات لتقليل الأحمال الكهربائية وقت الظهيرة ، وذلك بدءاً من شهر سبتمبر القادم ؟”.

وردت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بقولها: “لا صحة لهذه المعلومة، ونشكر حرصك على تحري المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية”.