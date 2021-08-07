شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بتعيين الدكتور أحمد الخليفي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم : أ / 686

التاريخ: 28 / 12 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 55 ) بتاريخ 20 / 1 / 1439 هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 326 ) بتاريخ 11 / 6 / 1442هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 685 ) بتاريخ 28 / 12 / 1442هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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