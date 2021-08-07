شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مفجع.. وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة في حادث مروي بمدينة «بريدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهدتمدينة بريدة بمنطقة القصيم اليوم حادث مروري مفجع أدى إلى وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة. ووقعت الحادثة على طريق الملك فيصل مع تقاطع ضراس غرب مدينة بريدة، نتجت عنها ٤ وفيات وإصابة واحتراق إحدى المركبات- وفقاً لـ”عكاظ”-. وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد الجعيثن أن الحادثة وقعت قرابة الساعة الخامسة عصراً وباشر الهلال الأحمر الموقع بعدة فرق وتعامل مع ٤ حالات في الموقع ونقل حالة خطيرة لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة. يذكر أن تقاطع ضراس مع طريق الملك فيصل يعد من التقاطعات الخطرة غرب مدينة بريدة، ويحتاج لتكثيف وسائل التهدئة فيه للحد من خطورته.

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