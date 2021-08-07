حسن نصر الله: ما حدث منذ أيام هو تطور خطير جدا لم يحصل خلال 15 عاما

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف نصر الله في أول تعليق له بعد التصعيد الأخير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية: "نحن أمس اخترنا منطقة أرض مفتوحة في منطقة مزارع شبعا لنوجه الرسالة ولنكون مشينا درجة ومن الممكن لاحقا أن نصعد درجة".

وأكد الأمين العام لحزب الله أن "ردنا يوم أمس مرتبط بالغارات الإسرائيلية المباشرة التي وقعت على جنوب لبنان للمرة الأولى منذ 15 عاما".

وتابع: "قررنا أن نقوم بالعملية نهارا وهذا ليس صدفة لأن بالحقيقة لا نريد أن يحصل رعب أو خوف... تعودنا أن نفعل ذلك في النهار وأن نخاطر بإخواننا من أجل الناس".

يتبع...