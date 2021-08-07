الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة تقدم للحوثيين شمالي الجوف

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. ونقل موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، عن رئيس عمليات حرس الحدود في الجيش اليمني قائد اللواء العاشر العميد هادي حمران الجعيدي، قوله إن "قوات الجيش استهدفت مجموعة من عناصر الحوثيين كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة القعيف شرق مديرية برط العنان (شمال غربي الجوف)".

© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

وأكد العميد الجعيدي: "إحباط قوات الجيش محاولة الحوثيين وإجبارهم على التراجع، بعد مقتل وجرح عدد من عناصرهم".

وأشار إلى "استهداف مقاتلات التحالف تجمعات متفرقة وتعزيزات للحوثيين ما كبدهم خسائر في العدد والعدة".

والأربعاء الماضي، أعلن الجيش اليمني مقتل وأسر مسلحين من جماعة الحوثيين، خلال استدراج قواته عناصر من الجماعة أثناء محاولتها التقدم في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال الجوف.

سبقت ذلك، معارك بين الجانبين الاثنين الماضي، إثر تنفيذ جماعة الحوثيين محاولة تسلل إلى موقع عسكري غرب جبهة الخنجر شمال مدينة الحَزم مركز محافظة الجوف، أسفرت عن مقتل وجرح 18 من مسلحي الجماعة، حسب الجيش اليمني.

ومنذ سيطرة جماعة الحوثيين مطلع آذار/مارس العام الماضي على مدينة الحَزم مركز محافظة الجوف بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، تشهد المحافظة الحدودية مع السعودية معارك كرٍ وفر تسعى خلالها قوات الحكومة المعترف بها دولياً، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.

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